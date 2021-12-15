20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak - Haberler
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20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak

20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz yarın yayımlanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzu yarın yayımlayacaklarını ve tercih sürecini başlatacaklarını açıkladı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzu yarın yayımlayacaklarını ve tercih sürecini başlatacaklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız; Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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