20 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
20.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:10
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:55 Kalk Gidelim
01:40 Kalk Gidelim
03:10 Zaman Matinesi
03:40 Hangimiz Sevmedik
04:05 Hangimiz Sevmedik
05:50 Ege'nin Hamsisi
06:20 Ege'nin Hamsisi
08:50 Yeşil Deniz
09:05 Yeşil Deniz
11:25 Tozkoparan
12:50 Hangimiz Sevmedik
15:45 Kalk Gidelim
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yer Çekimi
20:00 Vizontele
21:50 Tövbeler Olsun
22:25 Bal Ülkesi
Kaynak: InterSinema.com