20 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm
00:15 Zaman Makinesi 1973
02:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
02:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
04:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
04:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Zaman Makinesi 1973
20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
22:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:15 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
Kaynak: InterSinema.com