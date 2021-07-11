2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı
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2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı

2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

2 yıldır korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Bodrum'daki ilk konserinde sanat hayatının 25'inci yılını kutladı.

2 yıldır korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Bodrum'daki ilk konserinde sanat hayatının 25'inci yılını kutladı.

Uzun süredir pandemi nedeniyle sahne alamayan ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 2 yıldır sahne almadığını söyleyen Tepe, Azka Otel'de sevenleriyle buluştu. Konser alanını dolduran yüzlerce hayranı ünlü sanatçının şarkılarıyla coştu. Sahnede sanat hayatının 25'inci yılı olduğunu söyleyen Tepe, ilk çıkardığı albümdeki şarkıları söyleyerek, "Sanat hayatımın, ilk albümünün çıkışının 25'inci yılı. Uzun süredir sahne almıyorduk pandemi dolayısıyla. Azka Otel sahibi Bülent Kaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum sanatçıya verdiği desteklerden dolayı" dedi.

Sahneden inmek bilmeyen Tepe, "Gece 24.00'de canlı müzik yasağı olmasaydı sabaha kadar sahneden inmezdim" diyerek sahneye duyduğu özlemi de dile getirdi. - MUĞLA

2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı
2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı
2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı
2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25'inci yılını kutladı - Haberler Magazin
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