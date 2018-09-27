2 Yıldır Apple'dan Veri Çalan Hacker Gencin Cezası Belli Oldu

19 yaşındaki Avustralyalı genç, iki yıl boyunca Apple'ın sistemine sızarak verileri çalmakla suçlandı. Gence açılan dava sonuçlandı ve hacker genç hapis cezasından kurtuldu. Mahkeme gence denetimli serbestlik tanırken, sekiz ay boyunca göz hapsi cezası verdi.

16 YAŞINDA BAŞLADI

Bahsi geçen gencin, Apple'ı ilk kez 16 yaşında hacklediği ve iki yıl boyunca bu yasal olmayan işlemleri sürdürdüğü belirtildi. Bu iki yıllık süreçte, hacker gencin Apple server'larındaki 90 GB'lık korunmuş veriyi indirdiği ve bu verileri "hacky hack hack" isimli kalsörde depoladığı ortaya çıktı.

"İŞLEDİĞİN SUÇ SON DERECE CİDDİ"

Davaya bakan yargıç, Apple firmasının hayranı olduğunu ve yaptığı şeyleri Apple'da çalışmak için yaptığını söyleyen gence, "İşlediğin suç son derece ciddi, sürekliliği olan ve karmaşık bir suç. Üstelik yaptığın şeylerin yanlış olduğunu biliyordun."söylemişti.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Avustralyalı genç, geçtiğimiz Ağustos ayında suçlu bulundu ve hapis cezası verilmeksizin 8 aylık ev hapsi cezası aldı. Yargılanması tamamlanan genç hacker, kabul edildiği bir üniversitede kriminoloji ve siber güvenlik alanında eğitim görmek için hazırlanıyor.