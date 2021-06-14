2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
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2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor

2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahyalı esnafın 2 yıl önce edindiği 'oyuncak araba hobisi' tutkuya dönüştü.

Kütahyalı esnafın 2 yıl önce edindiği 'oyuncak araba hobisi' tutkuya dönüştü.

Kütahya Galericiler Sitesi'nde ikinci el araba alım satımı yapan Gürkan Kocabıyık, biriktirdiği oyuncak arabalara adeta gözü gibi bakıyor. 31 yaşındaki Gürkan Kocabıyık, babasından devraldığı koleksiyonunun değerinin 100 bin TL'ye ulaştığını bildirdi.

Koleksiyon arabaların ölçek ölçek değiştiğini dile getiren Kocabıyık, "Bu işe beni babam Gürcan Kocabıyık alıştırdı. Araçların sayısı şu an 800'e ulaştı. Arabalar, ölçek ölçek değişiyor. Misafirlerimi ağırladığımız iş yerimdeki bölümde, 1-18'den ölçek arabalardan 45 adet, 1-24 ölçek arabalardan 120 adet ve 1.36 ölçek arabalarından 635 adet bulunuyor. Mezatları takip ediyor ve yeni araçları buralardan satın alıyorum. Koleksiyonunun değeri 100 bin TL'ye ulaştı. Arabalara her gün özel bakım yapıyorum. Özel fırçayla her birini itina ile temizliyorum. Bazı arabaları internet üzerinden de satın alıyorum. Bu işin sonu yok maalesef. Arabaları aldıkça alıyorum. Bu bir tutku. Bir çok müşterilerim oyuncak araba koleksiyonunu büyük bir hayranlıkla izleyip, hatıra fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Galericiliğin baba mesleği olduğunu kaydeden Kocabıyık, hedefinin oyuncak araba koleksiyonunu bir sergiyle halkın beğenisine de sunmak olduğunu aktardı.

Gürkan Kocabıyık'ın Erhan Temiz isimli müşterisi ise oyuncak araba koleksiyonuna hayran kaldığını söyledi. - KÜTAHYA

2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor
2 yıl önce başladı, şimdi onlardan ayrılamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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