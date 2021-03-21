2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu

Şanlıurfa'da, Aziz Ç.'nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine görüntüleri TikTok'tan kaldıran Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor" diyerek kendisini savundu.