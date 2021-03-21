2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu
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2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu

21.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:58

Şanlıurfa'da, Aziz Ç.'nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine görüntüleri TikTok'tan kaldıran Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor" diyerek kendisini savundu.

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

"SEVEREK VURUYORDUM, HIZLI DEĞİLDİ"

Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu

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Haber Yorumları (10)
UZMAN: Bunlara fenomen diyen de, fenomen yapan da bunun gibi, adam değiller.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YİGİT CAN TAHSİNN: Bu nu yapan bebe hayvan bile yapmaz
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
YİGİT CAN TAHSİNN: 2 yasinda bebe bu nu yapan hayvan bile degildir
Cevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
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