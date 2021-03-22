2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum
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2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum

22.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:01

Şanlıurfa'da 2 yaşındaki kız yeğenine tokat atıp sigara içirdiği ve ayaklarını leğende yıkattığı görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki çeken Aziz Ç. hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hem amca hem de çocuğun babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Amca kendisini, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek savundu.

Harran'da yaşayan Aziz Ç., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok'ta beğeni kazanmak için paylaştı.

"SEVEREK VURUYORDUM"

Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç. paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.

VİDEOYU BABA ÇEKMİŞ

Tepkilere yol açan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer, İstanbul'da çalışan amca Aziz Ç.'nin tepkiye yol açan görüntülerini ise şiddet mağduru çocuğun babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini saptadı.

SUÇ DUYUSUNDA BULUNULDU

Görüntülerde tokat yediği için ağlayan kız çocuğu ve annesine psikolojik destek veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri aynı zamanda aileyi yakın takibe aldı. Yaşananlar üzerine yetkililer, Cumhuriyet Savcılığına amca ve baba hakkında 'Küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
KİM: emin ağaya özenirsen daha çok şey yaparsın mall
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YASMİN: Biz anlamasınlar diye gözlerinin içine bakıyoruz. Kiyamam daha küçücük bu mu sevgi gösterisi.
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SELİN: Millet video çekip paylaşmak için akla zarar işlere girişiyorlar.Zeka seviyesi düşük insanlara akıllı cihazı yasaklamak lazım.
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