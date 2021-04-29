TOKAT 22 SAAT SONRA BULUNAN SÜLEYMAN'IN ANNESİ: UMUDUMUZU KESMİŞTİK

Çat beldesinde bulunduktan sonra 112 Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Süleyman Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çat beldesinde bulunduktan sonra 112 Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Süleyman Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 24 saat müşahede altında tutulacak olan Süleyman Yıldırım'a annesi Sema Yıldırım refakat ediyor. Oğlunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen anne Sema Yıldırım, "Mutluyum, evladını bulan bir anne olarak çok şükür Rabbime. Sağ salim evladımıza kavuştuk. Sürpriz oldu bizim için, ümidimizi kesmiştik. Ambulansta uyuyarak geldi. Aşağı inince ekmeği gördü, 'anne ekmek' diye ekmek istedi.

'EŞİM ÇOCUĞU GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI'

Kayıp çocuğu tarlada çalışırken bulan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti de o anları anlattı. 6 çocuk annesi Zeynep Gümüş, çok mutlu olduklarını belirterek, "Tarlada çalışıyordum, aşağı doğru çocuk geldi. Sağa sola baktım kimse yok. Dedim bu kaybolan çocuk. Koşturdum, kucakladım. Traktöre bindirdik, aldık, götürdük teslim ettik. Sadece çitin dibinden girmeye çalışırken fark ettim. Bulunca sevindik, bizim o sonuçta. Eşimle beraber burada ekin ilaçlıyordum. Koşarak gittim çocuğu kucakladım. Allah annesine, babasına bağışlasın, kimseye de bu acıları tattırmasın. Üzerinde mavi elbisesi, pijaması vardı, ayakları çıplaktı. Elinde çorabı vardı. Eşim çocuğu görünce ağlamaya başladı. Ben de eşime kızmaya başladım. Ağlanacak bir şey değil dedim. Ben tanımıyordum çocuğu. Annesini de babasını da tanımıyorum. Evleri bana uzakta. Sabah herkes dağa çıkacak diye anons yapıldı. Ben de, 'Bizde gitsek iyi ama ihtiyarız, gezemeyiz. Allah yardımcısı olsun' demiştim. Allah bize buldurdu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı