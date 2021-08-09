2. üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite 2021 kayıtları başladı mı? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

Lisans ya da önlisans sahipleri sınavsız bir şekilde ikinci bir üniversite okuması ve ikinci bir diploma sahibi olması mümkün. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olmasının ardından birçok öğrenci sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?