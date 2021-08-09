2. üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite 2021 kayıtları başladı mı? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?
Lisans ya da önlisans sahipleri sınavsız bir şekilde ikinci bir üniversite okuması ve ikinci bir diploma sahibi olması mümkün. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olmasının ardından birçok öğrenci sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2021?
Sınavsız ikinci üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olmasına olanak sağlıyor. Bu bağlamda üniversitelerin açılış tarihinin açıklanmasının ardından internette en çok merak edilen konular arasında sınavsız ikinci üniversitelerin kayıt tarihleri araştırılmakta.
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite ön kayıtları 1 Haziran 2021'de başladı. Ön başvurular 3 Ekim 2021'de sona erecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen sene başvurular 31 Ağustos 2020 ile 23 Ekim 2020 arasında yapılmıştı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İkinci Üniversite kayıt tarihleri de henüz açıklanmadı. Geçen seneki kayıtlar 01 Eylül ile 30 Eylül 2020 arasında yapılmıştı.
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- İktisat Fakültesi Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- İşletme Fakültesi Lisans Programları
- Havacılık Yönetimi
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Turizm İşletmeciliği
- Uluslararasi Ticaret ve Lojistik