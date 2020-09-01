2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde toplanacak 16 Ekim 2020 Dünya Gıda Günü'nde Sait Halim Paşa Yalısı'nda Türk Gıda sektörünün önde gelen başarılı iş adamları sanat, siyaset ve akademik dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geliyor.

LOB'IN TURKEY* tarafından düzenlenecek olan 2.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde sektörün temsilcileri gıda sektöründe kalite bilincini yerleştirmek ve gıda güvenilirliğinin önemini vurgulamak için Sait Halim Paşa Yalısı'nda toplanıyor.

Güvenilir gıda zamanımızın en büyük sorunlarından biri olarak önümüzde durmaktadır. Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında üniversiteler, bürokratlar sınırları aşan bu sorunu gündeme getirmek ve çözüm önerileri sunmak için geceli gündüzlü çalışmalar yapmaktadırlar. Ülkemizde ise kamuoyu baskısının yanı sıra AB uyum süreci gıda güvenliği konusunu sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Bir tarım ülkesi olan ülkemiz hem gıda hem de üretim verimliliği açısından önemli bir noktadadır. İş dünyasının maliyetleri aşağı çekmek adına kaliteden taviz vermesi, hatta yanıltıcı bilgiler vererek tüketicinin aldatılması sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın ortak derdidir.

Lobin Turkey, gıda sorunlarını uluslararası boyutuyla tartışmak için dünyanın önde gelen gıda üreticilerini, dağıtım ağlarını, satış noktalarını bir araya getiriyor.

Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, sorunların tespitinde önemli bir mihenk taşı olacaktır. Çözüm önerilerinin kamuoyunda büyük yanlı bularak uygulama aşamasına start vereceğini düşünüyoruz. Bu amaçla iki ana bölümden oluşacak sempozyumlarla gıdada kalite devrimine destek olabileceğimizi düşünüyoruz.

Bu önemli zirvede;

1) Gıdada Üretici Sorumluluğu (yasalar, maliyetler, teknoloji, bilgi birikimi)

2) Satış Noktaları (ambalaj, dağıtım ağı, bilgilendirme, uluslar arası standartlar ve talep) gibi konular tartışılacak.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI GELİŞTİRME OLANAKLARI SAĞLANACAK

Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde yer alan markalara ürünlerini tanıtabilecekleri stantlar tahsis edilecek, sorunlarını kamuoyuyla paylaşılmasına fırsat verilecektir.Ayrıca yurt içi ve yurt dışından katılan sektör temsilcileriyle tanışma ve işbirliği imkânlarını geliştirme olanakları sunulacaktır.

*1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan "LOB'IN(Leaders Of Branding Intelligence Summit )33yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmektedir.