13.10.2019 00:19

Dünya Karapapaklar Birliğince (KARPAT) düzenlenen "2. Uluslararası Aşık Şenlik Festivali" Kars'ta yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, 4 ülkeden halk ozanları ve şairler katıldı.

KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağını söyledi.

Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inançlarının tam olduğunu belirten Koçali, şöyle dedi:

"Biz tamamen kültürel bir çalışma yapıyoruz. Bir araya gelerek milletimiz, çocuklarımız için kültürümüzü yarına bırakmak için çalışıyoruz. Şanlı ordumuz, Suriye'de yaptığı harekatta inşallah muzaffer olacak. Buradan onlara dua edelim. Emperyalist küresel sistemin 1970'te başlayan ve halen devam eden Türkiye üzerindeki oyunları inşallah bitecek. 40 yıldır biz bu tuzağın içindeyiz. Bir dönem sağ sol çatışması, bir dönem Türk Kürt çatışması çıkarttılar. Suriye'de bu koridor açıldıktan sonra bu duruma noktayı koyacağız."

Festivalde aşıklar ve şairler seslendirdikleri eserlerle büyük alkış aldı.

Program, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA