2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 2 Temmuz 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Temmuz puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 2 Temmuz 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Temmuz puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA 2 TEMMUZ PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta'nın 740. Bölümünde "Büyük Final" şampiyonu belli oldu!

Gelinler dört hafta boyunca kıyasıya yarıştılar. Ayten erken havlu atarken Gönül, Aysun ve Yağnur'a yetişmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. 20 altın bilezik bir Yağnur'un masasına gitti, bir Aysun'un.. Bu bölüme kadar Aysun'un 7 çeyreği, Yağnur'un da 6 çeyreği vardı. Yağnur 740. Bölümde çeyrek altını kazanınca durumlar eşitlendi. Böylelikle 20 altın bileziği, "Büyük Final" serisi içindeki 4 haftanın toplamında en yüksek puanı alan geline gitti. İşte o şampiyon gelinin ve kaynanasının sevinç anları...

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle yeni sezonda da Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Bir aydır yarışan gelinler büyük finalin son çeyreğinde çeyrek altın için mücadele ettiler. Gelinim Mutfakta 2 Temmuz'da çeyrek altını Yağnur gelin kazandı. Ve böylece 20 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.