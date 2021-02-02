2 Şubat 2021 Kanal d yayın akışı I Kanal D dizileri
2 Şubat 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. 2 Şubat 2021 Kanal d yayın akışı I Kanal D dizileri
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. 2 Şubat 2021 Kanal d yayın akışı I Kanal D dizileri, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30: Gelinim Mutfakta
02:00: Hekimoğlu
03:15: Arda ile Omuz Omuza
04:00: Afili Aşk
04:15: 5N 1K
05:00: Afili Aşk
07:00: Sihirli Annem
09:00: Neler Oluyor Hayatta
11:00: Yaprak Dökümü
13:00: Gelinim Mutfakta
15:45: Arka Sokaklar
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Harry Potter ve Melez Prens
20:00: Hekimoğlu
23:15: Can Tertip
23:45 Oyunun Sonu
Kaynak: InterSinema.com