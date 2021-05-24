2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü
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2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü

2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir evde çıkan yangın büyüyerek otomobile ve bitişiğindeki işyerine sıçradı.

Denizli'de bir evde çıkan yangın büyüyerek otomobile ve bitişiğindeki işyerine sıçradı. Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri yangını söndürse de, Hüseyin Ok'a ait ev, işyeri ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçimini mobilyacılık yaparak sağlayan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki Hüseyin Ok isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederken, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle alevler bitişiğinde bulunan Ok'a ait işyerine ve otomobile sıçardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında Hüseyin Ok'a ait ev, işyeri ve otomobil kullanılmaz hale gelirken, can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu. - DENİZLİ

2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü
2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü
2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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