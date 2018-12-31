2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'e Yeni Görev

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına; 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. - Ankara

Kaynak: DHA