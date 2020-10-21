2. Ordu Komutanı Orgeneral Gürak'tan Van Valisi Bilmez'e ziyaret
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2. Ordu Komutanı Orgeneral Gürak'tan Van Valisi Bilmez'e ziyaret

21.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:30
2. Ordu Komutanı Orgeneral Gürak'tan Van Valisi Bilmez'e ziyaret

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Gürak, Vali Bilmez tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Gürak, bir süre Vali Bilmez ile makamında görüştü.

Bilmez tarafından Urartu motifleriyle süslenmiş tabak hediye edilen Gürak, ziyaretinin ardından valilikten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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