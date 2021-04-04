'2 Nisan' konulu video bine yakın okulda izletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'2 Nisan' konulu video bine yakın okulda izletildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'2 Nisan' konulu video bine yakın okulda izletildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü vesilesiyle hazırladığı video bine yakın okulda izletildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü vesilesiyle hazırladığı video bine yakın okulda izletildi.

Van'ın düşman işgalinden kurtarıldıktan sonraki durumuna ait görsellerin ve Van'da her yıl coşkuyla kutlanan 2 Nisan görsellerinin olduğu videoyu izleyen öğretmen ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üniversitemiz tarafından hazırlanan bu video, düşman işgalinden kurtarılan güzel Van'ımızın çok zor şartlardan geçerek bugüne geldiğinin göstergesidir. Videoyu izleyen öğretmen ve öğrencilerimizin vatan uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın hatıralarına, tarihimize ve değerlerimize daha sıkı sarılacakları inancındayım. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad eder, tüm Van halkının 2 Nisan Kurtuluşu Günü'nü kutlarım. Allah milletimizi bir daha bu zor şartlarla sınamasın. Videonun hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederim" dedi.

Videodaki görseller; Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Ümit Kayaçelebi ve Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi arşivlerinden alındı. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş tarafından kaleme alınan metin, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol ve Araştırma Görevlisi Ezgi Yıldız tarafından seslendirildi. Ayrıca ses düzenleme ve kayıt ise Prof. Dr. Hüseyin Yükrük tarafından yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: '2 Nisan' konulu video bine yakın okulda izletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:57:20. #1.14#
title