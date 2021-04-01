2 Nisan Bim aktüel ürünler! Yarın Bim aktüel ürünler! 2 Nisan Cuma Bim aktüel ürünler! 2 Nisan BİM indirimli ürünler kataloğunda neler var?

BİM 2 Nisan 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu detayları bu haberde. Bu hafta BİM Market'te 26 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olacak BİM 2 Nisan 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği gibi 2 Nisan BİM Aktüel kampanyası ile gelecek ürünler tek tek listelendi. BİM'de bu hafta 2 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler işte bu haberde…