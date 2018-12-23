2 Milyon Liralık Mirası Tüketip Hırsızlık Yaparken Yakalanan Genç, Yeniden Cezaevinde

ADANA'da babasından miras kalan 2 milyon lirayı bir yılda tükettikten sonra, atık toplayıcılığı yaparken akü hırsızlığından tutuklanan, bir süre sonra da cezaevinden tahliye olan Ziya Gökhan Atalan (21), hırsızlık suçlarından yargılandığı davalarda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltına alınan Atalan, tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 15 Eylül günü, Vedat Dolakay Hal Kompleksi'ndeki kamyonetlerden 5 akü çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan olduğunu saptadı. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Atalan, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan Atalan, 2007 yılında ölen babası Ziya Atalan'ın arsalarının 2017 yılında yapılan satışından kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ifade etti. Paranın bir bölümünü başka kişilere kaptırdığını, bir bölümüyle de uyuşturucu aldığını söyleyen Atalan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinden kalan Ziya Gökhan Atalan, 'şartlı tahliye' ile serbest bırakıldı.

Ziya Gökhan Atalan, hırsızlık suçlamasıyla yargılandığı davalardan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Atalan, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ziya Gökhan Atalan, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Ziya Gökhan Atalay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Adana

Kaynak: DHA