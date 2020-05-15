2 milyon kişi izin belgesi istedi
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2 milyon kişi izin belgesi istedi

İçişleri bakanlığı seyahat izin belgesine başvuranların sayısını açıkladı.

2 milyon kişi izin belgesi istedi
15.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:52

İçişleri bakanlığı seyahat izin belgesine başvuranların sayısını açıkladı. içişleri bakanlığı 1 milyon 980 bin kişinin seyahat izin belgesine başvurduğunu açıkladı. başvuruların 806 bini onaylandı. ayrıca vefa destek gruplarıyla 5 milyondan fazla haneye ulaşıldı.

Bakanlık, 1 milyon 980 bin kişinin seyahat izin belgesine başvurduğunu belirtti. Başvuruların 806 bini onaylandı.

Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştı.

Çay üreticileri için de başvurular başladı. Üreticiler hasat için 19 mayıs salı günnüden itibaren çay bahçelerinin bulunduğu iller "Seyahat İzin Belgesi' almak şartıyla gidebilecek.

(İHA)

2 milyon kişi izin belgesi istedi

Kaynak: İHA

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