2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık

Fatih'te Samatya Sahili açıklarında alabora olan, içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesinin kaptanı Ufuk Yar, "Balıkların fazla gelmesi olayı doğru diyebilirim. Aslında fazlasından da değil, dengesiz olmasından dolayı. Hiçbir şey yoktu, biz anlamadık bile" sözleriyle o anları anlattı.

45 yaşındaki tekne kaptanı Ufuk Yar, "Hiç anlamadığımız bir olay. Sürekli yaptığımız bir şeydi ama hiçbirimiz anlayamadık. Yani o kıtal dediğimiz olay içeriye alırken zaten bu iş başımıza geldi. Hepimiz aynı yerdeydik. Hepimiz teknenin altında kaldık. Biz kurtulabildik, 2 arkadaşımızı kurtaramadık. Kıtalı basarken teknemiz bir anda alabora oldu. Alabora olunca da hepimiz tekneyle birlikte alabora olduk." dedi.

"SAYI OLARAK NORMALDİK"

Kaptan Yar, "Balıkların fazla gelmesi olayı doğru diyebilirim. Aslında fazlasından da değil, dengesiz olmasından dolayı. Hiçbir şey yoktu diyorum ya biz anlamadık bile. Kim ister ki 2 insanın canına kıymak, malını parçalamak. Sayı olarak normaldik. Teknenin alacağı kadar işte. Hepimiz teknenin altında kaldık. Allah bir güç verdi biz kendimizi kurtardık. Yardımcı botumuz vardı ona çıktık. Yarım saat yardım bekledik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı