2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkuru yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkuru yapılıyor

2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkuru yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yapılacak 2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkurunda incelemelerde bulunduç.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yapılacak 2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkurunda incelemelerde bulunduç.

Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile birlikte Gölpark ve Çakırpınar mevkiinde günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkurunda incelemede bulundu. Kenttin turizm açısından büyük bir öneme sahip bölgede bu tür projelerin devamının geleceğini aktaran Vali Şentürk, daha sonra bu parkurda bir de yürüyüş yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2 kilometrelik günübirlik doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüş parkuru yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:39:40. #1.15#

title