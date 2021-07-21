2 kilo esrarla yakalandı
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2 kilo esrarla yakalandı

2 kilo esrarla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada M.S.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.S.K.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirdi, M.S.K.'yi gözaltına alındı.


2 kilo esrarla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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