2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

05.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:10
2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.  

İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, koşarak evden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. ekiplerince başlatılan çalışmada yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA
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