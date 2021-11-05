ADIYAMAN (İHA) - 2 katı binanın çatısı alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Sabaha karşı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu. Ali Karaüzüm'e iki katlı evin bacasından çıkan kıvılcımın neden olduğu tahmin edilen yangın, binanın çatısını tutuşturdu. İçerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu ve kullanılmayan binanın ikinci katı ve çatıda yangın biranda büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangına Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yanında bulunan diğer binaya sıçramadan söndürüldü. Elektrik arıza ekipleri tarafından caddenin elektriğini kesildi. Maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.