2. İnönü Zaferi'nin 100 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara anı gazeteleri dağıtıldı
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2. İnönü Zaferi'nin 100 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara anı gazeteleri dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel
2. İnönü Zaferi'nin 100 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara anı gazeteleri dağıtıldı

2. İnönü Zaferi'nin 100 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ve dağıtılan 100. yıl anı gazeteleri, Bozüyüklüleri 100 yıl öncesine götürdü.

2. İnönü Zaferi'nin 100 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ve dağıtılan 100. yıl anı gazeteleri, Bozüyüklüleri 100 yıl öncesine götürdü.

Zafer coşkusunu hatırlatmak ve yeniden yaşatmak amacıyla hazırlanan gazeteler Bozüyüklülere duygulu anlar yaşattı.

100. yıl anı gazeteleri dikkat çekici kıyafetleri içerisindeki 2 gazeteci tarafından tiyatral bir söylemle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki esnaflara dağıtılırken yoğun ilgi gördü. Dağıtımlar ayrıca ilçe merkezinde bulunan Cemalettin Köklü Parkı önüne yerleştirilen Belediye standında da gün boyu devam etti.

100. yıl anı gazetelerinin içerisinde İnönü zaferini halka duyuran 1 Nisan 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin ilk sayfasının orijinali ve tercümesi, 2 İnönü Muharebelerinin 23 Mart 1921 tarihinden itibaren gün gün zafer günlüğü, 2. İnönü Zaferi Şehitlerinin listesi, İnönü Muharebelerinde görev almış Albay İbrahim Çolak, Teğmen Ömer Altunay, Teğmen Halil Nuri Yurdakul ve Gönenli Hafız Halil Efendi gibi 4 kahramanımızın biyografileri ile Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun zaferin 100. yıl dönümü mesajı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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