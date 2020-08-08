2 hektar otluk alan yandı Yatağan Bencik Mahallesinde çıkan ot yangınında 2 hektar alan içindeki ot ve ceviz ağaçları zarar gördü.

Yatağan Bencik Mahallesinde çıkan ot yangınında 2 hektar alan içindeki ot ve ceviz ağaçları zarar gördü.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi Karataş mevkiinde çıkış nedeni belirlenemeyen ot yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık olarak 2 hektar alandaki kuru ve yabani otlar yanarken, 7 adet ceviz ağacı kısmen zarar gördü. - MUĞLA

Kaynak: İHA