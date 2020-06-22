2 Hearts Filmi 2 Hearts filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 2 Hearts filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lance Hool'un yönettiği ve Veronica Hool ile Robin U. Russin'in senaristliğini üstlendiği romantik drama filminin başrollerinde Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett ve Adan Canto yer alıyor. Yönetmen: Lance Hool Senaryo: Veronica Hool, Robin U. Russin Oyuncular: Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett , Adan Canto, Tahmoh Penikett, Jordan Burtchett, Malcolm Stewart, Anthony Konechny, Georgia Bradner, Corey Woods, Stefania Indelicato, Jason McKinnon, Doralynn Mui, Mariessa Portelance, Andrea Elizabeth Sikkink, Carolyn Adair, Ryan Jinn, Patrick Rinehart, Kennedy King, Neil Webb Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: 2 Hearts Yapımcı Firma: Silver Lion Films Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Silve Lion Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 2 Hearts Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com