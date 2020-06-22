2 Hearts Filmi
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2 Hearts Filmi

2 Hearts filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 2 Hearts filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2 Hearts Filmi
22.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:57

Lance Hool'un yönettiği ve Veronica Hool ile Robin U. Russin'in senaristliğini üstlendiği romantik drama filminin başrollerinde Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett ve Adan Canto yer alıyor.

Yönetmen: Lance Hool

Senaryo: Veronica Hool, Robin U. Russin

Oyuncular: Radha Mitchell, Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Kari Matchett , Adan Canto, Tahmoh Penikett, Jordan Burtchett, Malcolm Stewart, Anthony Konechny, Georgia Bradner, Corey Woods, Stefania Indelicato, Jason McKinnon, Doralynn Mui, Mariessa Portelance, Andrea Elizabeth Sikkink, Carolyn Adair, Ryan Jinn, Patrick Rinehart, Kennedy King, Neil Webb

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: 2 Hearts

Yapımcı Firma: Silver Lion Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Silve Lion Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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