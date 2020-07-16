2 gündür kayıp Melis bulundu, 3 kişi gözaltına alındı (2) ADLİYEYE SEVK EDİLDİLEREskişehir'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A.'yı kaçırdığı öne sürülen Murat Ü. ile ona yardım ettiği iddia edilen Erdal D., Mehmet D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Eskişehir'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A.'yı kaçırdığı öne sürülen Murat Ü. ile ona yardım ettiği iddia edilen Erdal D., Mehmet D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arkadaşlarının evinde bulunan Melis A.'yı kaçırdığı öne sürülen Murat Ü.'nün hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Murat Ü., ifadesinde Melis A.'yı kaçırmadığını, kendi isteğiyle geldiğini savundu. Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, -

Kaynak: DHA