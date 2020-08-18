2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu
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2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, nasıl anlatacağım" diye gözyaşı döktü Adana'da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu.

18.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:01

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

4 yaşındaki Zafer Kıral'ın amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, nasıl anlatacağım" diye gözyaşı döktü

ADANA - Adana'da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, babası Uğur Kıral cezaevinde, annesi Büşra Kıral da işte olan 4 yaşındaki Zafer Kıral, dün kayboldu. İşten eve geldikten sonra çocuğunun kayıp olduğunu öğrenen anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti. Polis, her yerde çocuğu aradı ancak bir türlü bulamadı. Evinin yakınından sulama kanalı geçtiği için polis, çocuğun kanala düşme ihtimali üzerine kanalın suyunu kestirdi. Çocuk polisi, iki gündür arama çalışmalarını sürdürürken bugün sabah saatlerinde Yukarı Çiçekli Mahallesinde kanalda bir çocuğun hareketsiz halde gittiği ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, kanalda bulunan çocuk cesedinin kayıp Kıral'a ait olduğunu belirledi. Ceset, hemen sulama kanalından çıkartıldı. Bu arada olay yerine gelen çocuğun amcası "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

Kaynak: İHA

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