2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu
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2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Edirne'nin İpsala'da ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.

27.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:22
2 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

'nin 'da ilçesinde kendisinden 2 gündür alınamayan gencin gölette cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İpsala'nın Kumdere Köyü'nde yaşayan 'den (20) cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Çocuklarının durumundan endişelenen ailesi, jandarmaya giderek haber verdi. Gencin son görüldüğü mevkide arama çalışmalarına başlayan jandarma ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri birlikte bölgede kapsamlı bir arama yaparak Paşaköy - İpsala arasında 'Eski Meriç' adı verilen bir bataklıkta Deniz'in cansız bedenini buldu. Hasan Deniz'in cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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