2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu
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2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Haberler | 3. Sayfa

2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu Isparta'da 2 grup arasında çıkan kavganın ardından kaçamayan yabancı uyruklu şahıs, olayı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı.

2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu

ISPARTA - Isparta'da 2 grup arasında çıkan kavganın ardından kaçamayan yabancı uyruklu şahıs, olayı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, kendisine saldıranlara da "Bugün eve gitmeyeceğim. O çocuğu bulup kafasını kıracağım. Tutacağım öldüreceğim o çocuğu" diyerek tehditler savurdu.

Olay saat 00.10 sıralarında Çelebiler Mahallesi'nde Kavaklı Camii yakınında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Polis bölgeye gittiği sırada kavgaya karışan bir grup olay yerinden kaçtı. Kavgaya karışan Irak uyruklu Nurdi Sadi Malikile ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından yakaladı.

Yakalanan şahıslar karşı grubun 4 kişi olduğunu ve kendilerine saldırdığını söylediler.

Gazeteciye saldırdı

Polisin olayla ilgili bilgisine başvurduğu Malik, kendisini görüntülemeye çalışan İhlas Haber Ajansımuhabirine "Neden çekiyorsun, çekme" diyerek saldırdı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

Kendisine saldıranlara tehditler savurdu

Polisin sakinleştirmeye çalıştığı Malik, kendisine saldıranlara, "Bugün eve gitmeyeceğim. O çocuğu bulup kafasını kıracağım. Sen ne istersen yap. İstersen ceza yaz. Tutacağım öldüreceğim o çocuğu" diyerek tehditler savurdu.

Diğer şahıs da kendilerine saldıranları tam olarak görmediklerini belirterek, "Çocuk geldi muşta ile bana vurdu. Yapacak bir şey yok" dedi.

Karşı taraftan şikayetçi olmayan Malik ve yanındaki şahıs karakola götürülürken, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu
2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu
2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu
2 grup arasındaki kavgadan sonra kaçamayan şahıs gazeteciye saldırdı, karşı tarafa tehditler savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN

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