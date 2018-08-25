2. Emlek Aşıklar Festivali Yapıldı

Aşıklık geleneğinin gelecek nesillere tanıtılması için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ve Ortaköy'de 2. Emlek Aşıklar Festivali gerçekleştirildi.

Aralarında Cem Adrian, Tolga Sağ, Gülay ve Mustafa Özarslan'ın da bulunduğu yaklaşık 30 sanatçı, 2 gün süren festivalde konser verdi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, festivalin ikinci gününde Şarkışla Şehitler Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, festivali tertip edenlere teşekkür ederek, "Türküler bizim kültürümüzdür, halk edebiyatı yaşatılması gereken çok önemli bir değerimizdir. Bunları yaşatmadığımız zaman bizim olmayanlar bunların yerini alıyor. O yüzden bizi birbirimize bağlayan kültürümüzdür. İnanıyorum ki, türkülerimizi Türkiye'den, hangi inançtan, hangi etnik guruptan olursa olsun söyleyen insanlar aynı duyguları paylaşıyor. Şarkışla biliyorsunuz aşıklar memleketi, Anadolu'nun gönül sesi." dedi.

Emlek Aşıklar Festivali Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Özarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanların gerçekten ozanlarına, kültürüne sahip çıkması bizim adımıza onur vericidir. Bu festivalin amacı da buydu. Genç kuşaklarla bizden önceki ozanlarımızın dünyaya bakışı, yaşam tarzlarını onlara anlatmaktı. Katılıma baktığınızda, insanların coşkusuna baktığınızda başardık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türküler söylenip, halayların çekildiği festivale binlerce kişi katıldı.