2. Dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021!
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2. Dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021!

17.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:06
2. Dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? 2. Dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları ne zaman? 2. Dönem sınavları ne zaman? Açık öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖL internet sitesi üzerinden ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

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