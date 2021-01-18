2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu gündemde yer alan konulardan biri olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya açıklık getirerek 2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? sorularına cevap verdi.

Okulların açılış tarihi ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip edilmeye devam ediyor. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve 15 Şubat tarihine işaret etti. 2. dönem okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

2. DÖNEM OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Okullar ne zaman açılacak 15 Şubat'ta açılacak mı Bakan Selçuk'tan açıklama

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.