Sinop'un Boyabat ilçesinde "2. Boyabat Domatesi Festivali" düzenlendi.

Boyabat Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde yapılan en hızlı domates yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 2.'si düzenlenen festivale Durağan Kaymakamı Akın Oruç, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, domates üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival sonrası yarışmacılar arasında en hızlı domates yarışması düzenlendi. En hızlı domates yeme yarışmasında Dilek Akça birinci oldu. Kendini çok mutlu hissettiğini belirten Akça, "Boyabatlı olarak gurur duyuyorum. İstediğim bir şeydi. Yarışmak, kazanmak en sevdiğim şeylerden biri. Bu festivale geçen sene kayınpederim katılmıştı. Bu sefer ben katıldım ve gurur duydum bir bayan olarak. O kadar erkeğin içinde katıldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. İstediğimi elde ettim. Hem ekiyorum hem biçiyorum. Tarlam, bağ, bahçelerim de var. Uğraşıyorum" dedi.

Festival sonrası konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ise, "Bugün burada Domates Festivali'nin 2. yılında güzel bir etkinlikle domatesimizi tanıtma yolunda bir program yaptık. Boyabat Gazidere domatesi aslında bizim 20 yıl önce, 30 yıl önce köylerimizde ektiğimiz ve yediğimiz domatesler. Özellikle salatada ve salçada gerçekten güzel olan ve damak tadına çok uygun olan bir domates. Biz diyoruz ki, Boyabat domatesi kalp hastalığına iyi gelir. Boyabat domatesini yiyenin bir daha kalp hastalığına yakalanma riski az olur. Bayana küçük altın ödülümüz var. Tebrik ediyorum kendisini. Bütün hanımefendiler adına tebrik ediyorum. Öncelikle bayan kardeşlerimizin, hanımefendi kardeşlerimizin bu yarışmalara katılımı hakikaten Türk kadınının güçlü ve her konuda yetenekli olduğunun bir kanıtıdır" diye konuştu. - SİNOP