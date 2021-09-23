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2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tarihe ışık tutacak bu alanda tüm detayların değerlendirileceğini belirten Başkan Güler, yapılan incelemelerde şuana kadar dağınık halde insan iskeleti, sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkarıldı.

Lahit mezarların bulunduğu alanın yakınında bir manastır kalıntısının da bulunduğunu belirten Başkan Güler, "Alan M.Ö. 1. yüzyıla ait Antik Bolaman üzerine kurulmuş bir manastır, mezarlık ve yerleşim alanı olarak değerlendiriliyor" dedi.

"TARİH TURİZMİ İÇİN YARARLI BİR KEŞİF"

Ordu'da adeta tarih fışkırdığını belirten Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları sırasında bir tarih gün yüzüne çıktı. Burada yürütülen çalışmalar bizleri çok mutlu etti. Burası hem bir manastırın hem de mezarların olduğu çok önemli bir yer. Burada kollarında bilezikler bulunan ve halen o günkü şartları taşıyan insan iskeletleri ortaya çıktı. Bulunan manastır, Konstantin'e adanmış Türkiye'deki 4 manastırdan bir tanesi olarak biliniyor ve 4. yüzyıla ait erken Hristiyanlık dönemi örneği olduğu düşünülüyor. Mimari olarak Molla Fenari Cami ile benzer, tarih olarak İstanbul Ayasofya Cami ile aynı döneme ait olmasıyla da dikkat çekiyor. Geniş bir alanda yapılan kazı çalışmaları tüm titizlikle devam ederken uzmanların yaptığı değerlendirmelerde alan içerisinde yeni lahit mezarların olduğu da düşünülüyor. Ayrıca yapılacak olan kapsamlı çalışmalar ile gizli kalmış bu tarihi gün yüzüne çıkararak Ordu'muzu tarih turizminde de öncü bir il yapmayı hedefliyoruz."

(Metin Akyürek/İHA)

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