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2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

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2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün bin 904 metre rakımlı Çiçekli mahallesinde yetiştirilen 29 santimetre uzunluğundaki fasulyeler şaşkınlığa sebep oldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün bin 904 metre rakımlı Çiçekli mahallesinde yetiştirilen 29 santimetre uzunluğundaki fasulyeler şaşkınlığa sebep oldu.

Uzun yıllardan beri köyde ikamet eden Akbulut ailesi yine ilçeye bağlı Altınpınar köyündeki bir arkadaşlarından aldıkları fasulye tohumunu bahar aylarında denizden oldukça yüksek olan mahallelerindeki bahçelerine ekti.

Yalnızca hayvan gübresi kullanarak ekip büyüttüğü fasulyeleri hasat etmeye giden aile bireyleri devasa ürünler veren fasulyeleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Aile bireylerinden Mustafa Akbulut, bu yıl ilk defa ektikleri tohumun devasa fasulyeler vermesinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, "Biz köyümüzde fasulye yetiştiriyoruz. Kendimize yetecek kadar hem yemeklik hem turşuluk hem de kuru fasulye üretimi yapıyoruz. Bu yıl eşim Altınpınar köyündeki arkadaşından bu tohumu aldı. Bu cins fasulyeyi bu yıl ilk defa ektik. Geçtiğimiz günlerde kontrol etmek için bahçeye gittiğimizde devasa boyutlarını görünce çok şaşırdık. Fasulyenin taneleri de çok iri oldu. Bu büyüklükte fasulyeyi alçak köylerde gördük ama ilk defa bu kadar yüksek rakımdaki mahallemizde de olduğunu gördüm" dedi.

Topladığı en büyük fasulyeyi metre yardımıyla ölçtüğünü dile getiren Akbulut, "Topladığımız fasulyelerin en büyüğünün fotoğrafını sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda bazı arkadaşlarım metreyle ölçmemi istedi. Bende hemen arkadaşlarımın talebini yerine getirdim ve ölçtüğümde 29 santimetrelik boyu olduğunu belirledim. Bu fasulyenin turşusunun olmadığını öğrenince de yemek yapıp ailecek afiyetle yedik. Seneye aynı tohumlardan yine ekeceğiz" diye konuştu.

Gümüşhane'nin plakasının da 29 olması nedeniyle paylaşılan 29 santimetre uzunluğundaki fasulye fotoğrafı sosyal medyada da ilgi gördü.

(Recep Ergin/İHA)

2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

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Haber: 2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti - Haberler
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