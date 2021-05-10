2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü

2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımda bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinin yaylaları mayıs ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını telefonlarıyla canlı yayın yaparak takipçilerine izlettiler.

Öte yandan meteorolojiden yağan karla birlikte zirai don uyarısında bulunuldu.

Uyarıda; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.2021) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - BAYBURT

2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
Mayısta kar sürprizi! Karadeniz yaylaları beyaza büründü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (2)
Erdoğan: '(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.'
Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ali Tandoğan Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:24:00. #1.14#

title