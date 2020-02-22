2 bin 200 öğrenciye karne hediyesi dağıttılar

22.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:50

İstanbul ERBİRDER Derneği tarafından başlatılan Erzurum ve ilçelerindeki tüm öğrencilere hediye programının bu seferki durağı Narman ilçesi oldu.



Narman'da gerçekleşen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Kaplan ve ERBİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Recai Acar katılım sağladı.



Narman Yatılı Bölge Okulunda öğrencilerine mont, bot gibi kışlık hediyeler verildi. Program kapsamında Narman genelinde 2 bin 200 öğrenciye hediye dağıtımı gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA