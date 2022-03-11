2 ay önce darbedilen Ebrar, gasptan tutuklandı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da yaklaşık 2 ay önce 5 kişi tarafından darbedilen Ebrar Yalçınkaya (23), 3 erkek arkadaşıyla birlikte R.K. adlı kişinin cep telefonlarını ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

Bağlar ilçesinde 20 Ocak'ta bir binanın en üst katında Ebrar Yalçınkaya, 5 kişi tarafından darbedildi. O anları cep telefonuyla kayda alan şüpheliler, Ebrar Yalçınkaya'yı tehdit edip, serbest bıraktı. Ebrar Yalçınkaya'nın şikayetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Polise haber veren R.K.'nin ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin Ebrar Yalçınkaya olduğunu belirledi. Diğer 3 şüphelinin de kimliklerini tespit eden ekipler, özel ekip kurarak harekete geçti. Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGYS) üzerinden inceleme yapan ekipler, gasp olayından 17 gün sonra Yalçınkaya'nın Bağlar ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Ebrar Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Yalçınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçundan tutuklandı.