Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı

22.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:59
Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Son dakika haberleri: SURİYE'nin başkenti Şam'da hayatını kaybeden 2. Abdülhamid'in torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

SURİYE'nin başkenti Şam'da hayatını kaybeden 2. Abdülhamid'in torunu Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sultan 2. Abdülhamid'in torunu ve Osmanoğlu hanedanı reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu 90 yaşında, Suriye'nin başkenti Şam'da yaşamını yitirdi. Osmanoğlu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde Dündar Osmanoğlu için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Cuma namazını kılan vatandaşlar Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

"KENDİSİ SURİYE'DE SAĞLIK SEBEPLERİNDEN DOLAYI GELEMEDİ"

2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid  Osmanoğlu, "Gerçekten garip bir şehzadeydi. Yalnız bir şehzadeydi. Kendisi Suriye'de sağlık sebeplerinden dolayı buraya gelemedi. Buraya bir türlü gelemedi ve orada bulunuyordu. Bir an önce gelmesini çok istedik ve uğraşlar verdik. Hem burada sağlığına biz müdahale edebilelim diye ama Suriye'de bazı sıkıntılardan ötürü gelemedi. Yaklaşık 91 yaşında. Bunun üzüntüsünü paylaşıyoruz." dedi.

Osmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde birçok yerlerde camilerde hutbe okutulması için talimat verdi. Bizim için gerçekten şeref verici. Hem gıyabi cenaze namazı kılınması hem de dualar edilmesi bizim için çok önemli. Şu anda duaya ihtiyacımız var. Sultan Vahdettin Han'ın mezarının ülkemize gelmesini düşünüyorum. İnşallah en kısa vakitte Sultan Vahdettin olsun, şehzade Selim olsun, amcamız Dündar Efendi olsun hanedan üyelerinin ülkemize bir an önce gelmesini istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bütün hanedan üyeleri kendi topraklarında bulunurlar." diye konuştu.


- İstanbul
Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | 2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:59:21. #1.15#
title