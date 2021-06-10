2.8 milyon dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervi kaç TL ediyor?
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2.8 milyon dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervi kaç TL ediyor?

2.8 milyon dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervi kaç TL ediyor?
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Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi. Bunun ardından vatandaşlar 2.8 milyon doların kaç tl ettiğini merak etti. Peki, 2.8 milyon dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? 2.8 milyon dolar kaç euro eder? Detaylar yazımızda...

Ağrı'da bulunan 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervinin kaç TL'ye eşit olduğu merak edildi. Peki, 1 dolar kaç tl ediyor? 2.8 milyon dolar kaç tl eder? Sizler için 2.8 milyon doları TL'ye çevirdik. Haberimizden öğrenebilirsiniz.

NE KADAR GÜMÜŞ REZERVİ BULUNDU?

Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi.

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeyi verdi. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

2.8 milyon dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 2.8 milyon dolarlık gümüş rezervi kaç TL ediyor?

2.8 MİLYON DOLAR KAÇ TL EDER?

10 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 dolar 8,54 Türk Lirası'na eşittir. Buna göre 2.8 milyon dolar 23.912.000 TL'ye eşittir.

Yani 2.8 milyon dolar 23.912.000 Türk Lirası'na (23 milyon 912 bin tl) eşittir.

  • 2.8 milyon dolar kaç tl : 23.912.000 Türk Lirası
  • 2.8 milyon dolar kaç euro : 2.301.023 Euro
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