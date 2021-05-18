2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı dikkat çekti

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2,5 yıldır çekişmeli olarak devam eden davaları karara bağlandı ve çift boşandı. Çiftin 2 çocuğunun velayeti anne Kaşıkçı'ya verilirken Necati Şaşmaz'ın aylık 16 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Mahkemenin Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususundaki kararı reddetmesi davada dikkat çeken bir ayrıntı oldu.