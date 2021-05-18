2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı dikkat çekti
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2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı dikkat çekti

2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 'tarikat' detayı dikkat çekti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın 2,5 yıldır çekişmeli olarak devam eden davaları karara bağlandı ve çift boşandı. Çiftin 2 çocuğunun velayeti anne Kaşıkçı'ya verilirken Necati Şaşmaz'ın aylık 16 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Mahkemenin Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususundaki kararı reddetmesi davada dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası dün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada iki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.

ÇOCUKLARINA NAFAKA ÖDEYECEK

Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Kaşıkçı'nın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın 2 çocuğuna toplamda ayda 16 bin lira ödemesine karar verdi.

2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki tarikat detayı dikkat çekti

TARİKAT KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme ayrıca, Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddetti.

Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı dikkat çekti - Haberler Magazin
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