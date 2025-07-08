1998-2001 arasında yayınlanan İkinci Bahar adlı dizide hangisi rol almamıştır?

1998-2001 arasında yayınlanan İkinci Bahar adlı dizide hangisi rol almamıştır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 1998-2001 arasında yayınlanan İkinci Bahar adlı dizide hangisi rol almamıştır? sorusu cevabı ne?

1998-2001 arasında yayınlanan İkinci Bahar adlı dizide hangisi rol almamıştır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 1998-2001 arasında yayınlanan İkinci Bahar adlı dizide hangisi rol almamıştır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

1998-2001 ARASINDA YAYINLANAN İKİNCİ BAHAR ADLI DİZİDE HANGİSİ ROL ALMAMIŞTIR?

A: Özkan Uğur

B: Mazhar Alanson

C: Sezen Aksu

D: Savaş Dinçel

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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