1930'LARDA ESKİŞEHİR'İ PLANLAMAK

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Fransız kent plancısı-mimar Jacques-Henri Lambert'in 1938-1939 yıllarında Eskişehir üzerine yaptığı, gün yüzüne çıkmamış kent planı ilk defa sergilenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda 10 Aralık Cuma günü 17. 00'de açılacak olan "1930'larda Eskişehir'i Planlamak: Fransız Plancı J. H. Lambet'in Bilinmeyen Katkısı Sergisi", Saha-Data Araştırma tarafından, Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Eskişehirliler ile buluşacak.

1884-1961 yılları arasında yaşayan ve birçok önemli kentin planlama sürecinde çalışmış olan Fransız mimar, tasarımcı ve şehir plancısı J. H. Lambert'in gözünden 1938-1939 yıllarında çalıştığı Eskişehir planları, kentin belleğine büyük katkı sağlayacak. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde İstanbul, Erzurum ve Trabzon'da da önemli planlama çalışmaları yapan Lambert'in, Eskişehir için yaptığı çalışmaları günümüzde pek bilinmiyor. 1906'da École Nationale des Beaux Arts'dan mezun olan Lambert'in Anadolu'daki çalışmalarından biri olan Eskişehir planı üzerine odaklanan sergi, bu maküs talihi bir nebze değiştirmeyi amaçlıyor. Mektup, resmi belge, fotoğraf, not defteri, eskiz ve plan gibi bir dizi özgün muhtelif belge, Eskişehir'i Lambert'in gözünden görmek isteyenler için sergilenecek. 31 Aralık Cuma gününe kadar meraklılarını ağırlayacak olan serginin günümüzün şehir planına da ışık tutması bekleniyor.

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