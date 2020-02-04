: 1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!

04.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08

73. kez düzenlenen BAFTA film festivaline damgasını vuran 1917 filmi 7 ayrı dalda ödül kazandı. Sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen filmin konusu, oyuncuları ve senaryosu merak konusu oldu.

1917 KONUSU NEDİR?

1. Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde Britanya askeri olan Schofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşinin, hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır.

1917 OYUNCULARI VE KADROSU

1917 Yönetmen: Sam Mendes

1917 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, George MacKay, Dean-Charles Chapman

1917 Tür: Drama, Savaş

1917 Yapım Yılı: 2019 (119 dk)

1917 Vizyon Tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma

1917 Senaryo: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

1917 Yapımcı Firma: Amblin Partners

1917 Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

1917 Orijinal Dil: İngilizce

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