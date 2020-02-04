1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 1917 filmi, BAFTA 2020 ödüllerine damga vurdu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi İngiliz Filmi'nin de aralarında olduğu yedi dalda ödül kazanan filmim konusu ve oyuncuları merak edildi.
73. kez düzenlenen BAFTA film festivaline damgasını vuran 1917 filmi 7 ayrı dalda ödül kazandı. Sinemaseverlerin ilgi odağı haline gelen filmin konusu, oyuncuları ve senaryosu merak konusu oldu.
1917 KONUSU NEDİR?
1. Dünya Savaşı'nın en kanlı günlerinde Britanya askeri olan Schofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşinin, hayatı tehlikede olan yüzlerce askerin içinde olması da görevi zorlaştırmaktadır.
1917 OYUNCULARI VE KADROSU
1917 Yönetmen: Sam Mendes
1917 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, George MacKay, Dean-Charles Chapman
1917 Tür: Drama, Savaş
1917 Yapım Yılı: 2019 (119 dk)
1917 Vizyon Tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma
1917 Senaryo: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns
1917 Yapımcı Firma: Amblin Partners
1917 Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
1917 Orijinal Dil: İngilizce