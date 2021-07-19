1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları takımın genel performansını değerlendirdi!
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1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları takımın genel performansını değerlendirdi!

1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları takımın genel performansını değerlendirdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

1907 Fenerbahçe Espor oyuncularından gidişat hakkında yorumları derledik!

Çeşitli oyunlarda aldığı başarılarla gönüllerde taht kuran espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor oyuncuları takımın genel performansını değerlendirdi.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden oyuncu değerlendirmelerini paylaştı. NBA2K oyuncusu Kadir "KADO" Pektaş, PUBG ekibinden Onur "KALIMDOR" Uzunbayır, Apex Legends oyuncusu Gökhan "CATHRYAN" Saral  ve VALORANT oyuncusu Yakup Efe "ELITE" Teber takımın performansını değerlendirdiler. Biz de sizler için bu yorumları derledik.

Onur "KALIMDOR" Uzunbayır (PUBG)

ARKO Men Protality ve TESFED turnuvalarında ilk maçlardan aldığımız avantajla grup aşamalarını rahatça geçtik. Finalde de iyi başlayıp sonunu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yoğun bir program bizi bekliyor.

Gökhan "CATHRYAN" Saral (Apex Legends)

Geçtiğimiz sezonu lider tamamladık ve ağustos ayında başlayacak sezon için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta sonu FPS Severlerin yakından tanıdığı Blast Titan etkinliği bizleri bekliyor, hedefimiz elemeleri geçip finale adımızı yazdırmak ve sezon öncesinde ciddiyetimizi ve gücümüzü herkese tekrar göstermek.

Kadir "KADO" Pektaş (NBA 2K)

Sene boyunca gösterdiğimiz üstün çalışma azmimizi ve sürdürülebilirliğimizi senenin son avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Kazandığımız bu ligde 25 farklı takıma karşı 50'den fazla maç oynadık ve emeğimizin karşılığını da şampiyonluk olarak alıp seneyi Fenerbahçe adına yakışır bir şekilde kapattık. Bu yüzden görevimizi gururla yerine getirmiş hissediyoruz.

Yakup Efe "ELITE" Teber

Öncelikle Fenerbahçe Ailesi içerisinde bulunduğum için çok mutluyum. Koçlarım ve takım menajerim benimle ve takım arkadaşlarımla ciddi anlamda çok ilgileniyor. Biz de bu emeğin karşısında her gün daha fazla çalışıp iyi şeyler ortaya koymak için savaşıyoruz. VCT'ye yani en iyi olmamıza kısa bir süre kaldı.

Playerbros ekibi olarak 1907 Fenerbahçe Espor'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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