19 yaşındaki öğrenci, 5000 bin fit yükseklikteki uçaktan atlayarak intihar etti

Madagaskar'a arkadaşlarıyla birlikte çalışma yapmak için giden 19 yaşındaki genç kadın, biraz rahatsızlandığı için sıtma ilacı alarak uçağa bindi. Aniden 5000 fit yükseklikteki uçağın kapısını açarak intihar edenin öğrencinin, sıtma ilacının yan etkisine bağlı olarak uçaktan atladığı ortaya çıktı.

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi Biyoloji ve Doğa Bilimleri son sınıf öğrencisi olan İngiliz öğrenci Alana Cutland, 2019 yılının Temmuz ayında bir grup öğrenci arkadaşı ile beraber mavi yengeçler üzerine çalışma yapmak için Madagaskar'a gitti.

UÇAĞIN KAPISINI AÇTI

Seyahat sırasında rahatsızlanan Alana, sıtma ilacı aldı. Arkadaşları ile beraber bulunduğu uçak 5000 fit yükseklikle uçtuğu sırada, uçağın kapısını açıp kendini aşağı atmaya çalıştı. Arkadaşları ve pilotun kendisini engelleme çabalarına rağmen genç kadın, kendini boşluğa bıraktı.

5000 fit yükseklikten ormanlık alana çakılan Alana'nın cesedi 6 Ağustos tarihinde bulundu.

İLAÇ SEBEP OLMUŞ

Alana'nın neden intihar ettiği ile ilgili soruşturma devam ederken, öğrencinin aldığı sıtma ilacının psikotik reaksiyona sebep olduğu ve uçaktan atlamasına yol açtığı ortaya çıktı.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Alana'nın aldığı ilacın prospektüsünde ilacın böyle bir etkisi olduğuna dair bir bilgilendirmenin bulunmadığını belirtti. Aynı zamanda kurum, ilacın sebep olduğu diğer yan etkiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ÖNLEM ALINABİLİRDİ

Alana'nın ölümü ile ilgili soruşturmayı yürüten üst düzey savcı Tom Osborne, ilaç hakkında daha fazla bilgi talebinde bulundu. Tom, ilacın prospektüsünde yeterince bilgilendirme yapılmadığını ve böyle bir bilginin farkında olmaları durumunda Alana'nın kendisi veya anne-babasının kızlarının bu ilacı almasına engel olup ölümünün önüne geçilebileceğini söyledi.

Alana'nın anne ve babası, yaptıkları açıklamada ilacın böyle bir reaksiyona sebep olduğunun belirtilmemesinin kızlarının trajik ölümüne sebep olduğunu söylediler.